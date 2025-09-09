Общество

У торгового центра в Арбекове не досчитались мест для инвалидов

Печать
Telegram

В Пензе торговый центр в микрорайоне Арбеково нарушил права инвалидов. Это выявила прокурорская проверка.

На парковке перед зданием по адресу проспект Строителей, 152Б (ТЦ «Берлин), число мест для инвалидов не соответствовало положенному по закону.

«По представлению прокурора, внесенному юридическому лицу, приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в областной прокуратуре.

Перед зданием выделили дополнительные места для транспорта инвалидов. Их обозначили соответствующими знаками и разметкой.

В Пензе автоинспекторы регулярно проверяют, насколько доступны парковки для маломобильных граждан. Очень часто они регистрируют нарушения: на местах, предназначенных для инвалидов, оставляют свой транспорт здоровые люди.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте