У торгового центра в Арбекове не досчитались мест для инвалидов

09.09.2025 | 08:24

В Пензе торговый центр в микрорайоне Арбеково нарушил права инвалидов. Это выявила прокурорская проверка.

На парковке перед зданием по адресу проспект Строителей, 152Б (ТЦ «Берлин), число мест для инвалидов не соответствовало положенному по закону.

«По представлению прокурора, внесенному юридическому лицу, приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в областной прокуратуре.

Перед зданием выделили дополнительные места для транспорта инвалидов. Их обозначили соответствующими знаками и разметкой.

В Пензе автоинспекторы регулярно проверяют, насколько доступны парковки для маломобильных граждан. Очень часто они регистрируют нарушения: на местах, предназначенных для инвалидов, оставляют свой транспорт здоровые люди.