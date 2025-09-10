В Мокшанском районе вдову участника СВО обманули мошенники

10.09.2025 | 14:40

29-летняя жительница Мокшанского района, вдова участника СВО, пострадала из-за аферистов, применивших схему с «безопасным счетом».

Злоумышленники позвонили сельчанке через мессенджер в апреле 2024 года и уговорили «спасти» деньги. Она перечислила средства на разные счета. Следователи установили личность владельца одного из них. Им оказался житель Барнаула. Дроппер получил часть похищенных денег.

Обманутая вдова обратилась в районную прокуратуру с просьбой защитить ее права. Надзорный орган направил иск в Ленинский районный суд Барнаула, потребовав взыскать с мужчины сумму неосновательного обогащения.

В итоге ответчика обязали выплатить пострадавшей 112 000 рублей.

«После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение», - сообщили в областной прокуратуре.