Микрокредитная организация вернет пензенцу более 800 000 рублей

09.09.2025 | 12:17

82-летний житель Пензы потерял из-за мошенников 715 000 рублей. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили мужчину перевести деньги на «безопасный счет».

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские установили, что похищенные сбережения поступили на счет микрокредитной организации, зарегистрированной в Перми.

«Прокуратура направила в Индустриальный районный суд Перми исковое заявление о взыскании с организации в пользу потерпевшего суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщили в областной прокуратуре.

Иск удовлетворили. Пострадавшему пенсионеру должны выплатить более 828 000 рублей. Надзорный орган проконтролирует исполнение этого судебного решения.

Ранее сообщалось, что за январь - май 2025 года областная прокуратура подала в суд 97 исков о возвращении пострадавшим жителям региона похищенных денег. Дропперов, которые предоставили мошенникам свои счета для вывода средств, обязали выплатить суммарно свыше 19 000 000 рублей.