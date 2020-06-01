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Общество

Министр образования о последнем звонке: Критические замечания были

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В понедельник, 1 июня, на совещании в региональном правительстве министр образования Александр Воронков отчитался о том, как прошел праздник последнего звонка.

Он напомнил, что мероприятия стартовали еще 25 мая, когда школьники под хештегом #ВыпускникПензенскойобласти2020 начали размещать в Instagram свои фотографии, сделанные в период обучения с 1-го по 11-й класс. Эта акция длилась до 29 мая.

Выпускники оформили окна в своих домах колокольчиками. 29-го числа прошли онлайн-линейки, школьники и учителя «собрались» на электронных платформах или в социальных сетях.

«Много было критических замечаний?» - поинтересовался у Александра Воронкова губернатор Иван Белозерцев.

Министр ответил, что критические замечания были, в частности многие родители просили организовать праздник в обычном режиме: «Давайте выйдем на линеечку».

«Но мы сумели заинтересовать детей и предотвратить массовый выход в период пандемии. Много положительных отзывов было. Мы с УМВД организовали даже дежурство в вечернее время, чтобы массовых выходов не было», - заключил Александр Воронков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ничего вы не сумели. Для фото и видео все равно детей пригоняли, без масок.

Гость||

Врун!

Гость||

Чепушила!

Имя: Гость
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