Министр образования о последнем звонке: Критические замечания были

В понедельник, 1 июня, на совещании в региональном правительстве министр образования Александр Воронков отчитался о том, как прошел праздник последнего звонка.
Он напомнил, что мероприятия стартовали еще 25 мая, когда школьники под хештегом #ВыпускникПензенскойобласти2020 начали размещать в Instagram свои фотографии, сделанные в период обучения с 1-го по 11-й класс. Эта акция длилась до 29 мая.
Выпускники оформили окна в своих домах колокольчиками. 29-го числа прошли онлайн-линейки, школьники и учителя «собрались» на электронных платформах или в социальных сетях.
«Много было критических замечаний?» - поинтересовался у Александра Воронкова губернатор Иван Белозерцев.
Министр ответил, что критические замечания были, в частности многие родители просили организовать праздник в обычном режиме: «Давайте выйдем на линеечку».
«Но мы сумели заинтересовать детей и предотвратить массовый выход в период пандемии. Много положительных отзывов было. Мы с УМВД организовали даже дежурство в вечернее время, чтобы массовых выходов не было», - заключил Александр Воронков.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Ничего вы не сумели. Для фото и видео все равно детей пригоняли, без масок.