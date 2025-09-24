Прокуратура организовала проверку в закрывшейся школе № 71

24.09.2025 | 15:27

Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку в школе № 71 на Можайского, 1. Учреждение закрыли на карантин в среду, 24 сентября, из-за массового заболевания детей.

По информации управления образования, 14% учеников заразились ОРВИ. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что также выявили случаи кишечных инфекций.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», сейчас болеют 108 детей, они лечатся дома.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие заболеванию вирусной инфекцией несовершеннолетних в образовательном учреждении, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Ранее стало известно, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят в школе эпидрасследование. Для исследования взяли образцы смывов.

Образовательный процесс в школе приостановили на 3 дня.