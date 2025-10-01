На улице Куйбышева в Пензе посадили 40 лип

01.10.2025 | 11:30

В Пензе продолжают высаживать деревья, чтобы компенсировать вырубку, произведенную из-за распространения ясеневой изумрудной златки. Во вторник, 30 сентября, экологические акции прошли на улице Куйбышева, 47 (неподалеку от музея народного творчества), и у мемориального комплекса «Энергетика» (около ТЭЦ).

Деревья сажали волонтеры и коммунальщики. На улице Куйбышева появились 40 лип, около ТЭЦ - 10 рябин, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что после вырубки большого количества погубленных златкой растений было решено вернуть Пензе звание самого зеленого города России. За осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

Так, 25 сентября около мемориального комплекса «Афганские ворота» появились 13 лип и 2 ели. С 20 по 22 сентября на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы высадили молодые ели, рябины, можжевельник, спиреи и липы, 13-го числа в районе набережной Суры - ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны.

4 сентября сквер имени Дениса Давыдова украсили новые деревья и кустарники: ели, дуб, калина, черноплодная рябина и др.