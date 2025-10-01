Общество

Назван способ надежно защитить биометрические данные от аферистов

Печать
Telegram

Мошенники собирают персональные данные - фотографии и голоса россиян - для создания дипфейков. Такие аудио- или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных жертв, предупреждает ВТБ.

Мошенники собирают аудио- и видеозаписи так: звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос. Под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность - включить камеру и показать лицо со всех ракурсов или, глядя в камеру, помахать рукой.

Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных по таким сценариям данных. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2 000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.

В ВТБ перечислили простые правила, соблюдая которые россияне не позволят мошенникам получить их биометрию:

- не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и непроверенным сервисам;

- не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если инициатором таких действий является кто-то другой;

- использовать биометрию только в официальных приложениях банков, госуслуг;

- помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети