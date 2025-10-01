Назван способ надежно защитить биометрические данные от аферистов

01.10.2025 | 11:58

Мошенники собирают персональные данные - фотографии и голоса россиян - для создания дипфейков. Такие аудио- или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных жертв, предупреждает ВТБ.

Мошенники собирают аудио- и видеозаписи так: звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос. Под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность - включить камеру и показать лицо со всех ракурсов или, глядя в камеру, помахать рукой.

Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных по таким сценариям данных. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2 000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.

В ВТБ перечислили простые правила, соблюдая которые россияне не позволят мошенникам получить их биометрию:

- не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и непроверенным сервисам;

- не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если инициатором таких действий является кто-то другой;

- использовать биометрию только в официальных приложениях банков, госуслуг;

- помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.