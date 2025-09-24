В Пензе школу закрыли из-за массового заболевания детей

24.09.2025 | 10:10

В Пензе школу № 71 на улице Можайского, 1 (Север), закрыли из-за массовой заболеваемости детей.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в образовательном учреждении, карантин введен со среды, 24 сентября. Когда уроки возобновятся, неизвестно, в этом вопросе будут ориентироваться по ситуации. Предположительно, учебный процесс прервался на 3 дня.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что сейчас проводится эпидрасследование по случаям выявления у учащихся школы острых респираторных и кишечных инфекций.

Заразившиеся дети находятся под амбулаторным наблюдением.

«Лабораторией обследованы все контактные лица, отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта», - отметили в ведомстве.