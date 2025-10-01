В Совхозе Победа началась замена аварийного участка трубопровода

01.10.2025 | 14:07

ООО «Горводоканал» приступило к земляным работам для замены аварийного участка трубопровода, обеспечивающего водоснабжение жителей микрорайона Совхоз Победа. Мероприятия направлены на решение многолетних проблем, с которыми они сталкиваются.

Критическое состояние труб (они частично сгнили) стало причиной многочисленных утечек. В результате вода не доходила до конечных потребителей.

Трубопровод был передан Горводоканалу в рамках концессионного соглашения 28 января 2025 года, и ресурсоснабжающая организация принимает активные меры для обеспечения жителей микрорайона бесперебойным холодным водоснабжением.

Перекладка участка трубопровода поможет улучшить качество воды и предотвратить его потенциальные повреждения.

