Управление образования: В закрытой на карантин школе заболели 14% детей

24.09.2025 | 11:07

В Управлении образования Пензы прокомментировали закрытие школы № 71 на улице Можайского (Север). По состоянию на среду, 24 сентября, 14% учеников заразились ОРВИ.

Персонал образовательного учреждения, а также сотрудники пищеблока здоровы.

«С целью предотвращения дальнейшего распространения инфекций и согласно рекомендациям Роспотребнадзора, руководством учебного заведения принято решение временно приостановить образовательный процесс сроком на три дня», - сообщили в управлении.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора сейчас проводят эпидрасследование по случаям массового заболевания детей ОРВИ и кишечными инфекциями. Они взяли образцы смывов для исследования.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с 15 по 21 сентября число зарегистрированных случаев ОРВИ выросло на 41,8%. Диагноз выставили 2 190 раз (177,2 на 100 тысяч населения), удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 26,1%.