Пензенским выпускникам предложат разместить колокольчики на своих окнах

25.05.2020 | 11:41

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал о том, как 29 мая будет проходить праздник последнего звонка в школах в условиях режима повышенной готовности. Эту информацию он озвучил в интервью, которое дал ГТРК «Пенза».

По словам Александра Воронкова, одно из предложений - перед 12:00 запустить виртуальную передачу колокольчика от выпускника к выпускнику. А ровно в полдень каждый из них прозвенит им (если колокольчика нет, можно включить аналогичный звук на телефоне) в прямом эфире какой-либо соцсети.

«Такую акцию мы предлагаем сделать массовой, а чтобы каждый житель знал, где живет выпускник, колокольчик разместить на окне своего дома», - пояснил министр.

Он также озвучил предложение о проведении домашних дискотек. «Вечером в семейном кругу после чаепития будут организованы танцы, дискотека. Я думаю, если школы, родительские комитеты примут, будет здорово. Записи таких дискотек можно будет выложить также в социальных сетях. Праздник должен состояться», - заключил Александр Воронков.