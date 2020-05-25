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Общество

Пензенским выпускникам предложат разместить колокольчики на своих окнах

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Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал о том, как 29 мая будет проходить праздник последнего звонка в школах в условиях режима повышенной готовности. Эту информацию он озвучил в интервью, которое дал ГТРК «Пенза».

По словам Александра Воронкова, одно из предложений - перед 12:00 запустить виртуальную передачу колокольчика от выпускника к выпускнику. А ровно в полдень каждый из них прозвенит им (если колокольчика нет, можно включить аналогичный звук на телефоне) в прямом эфире какой-либо соцсети.

«Такую акцию мы предлагаем сделать массовой, а чтобы каждый житель знал, где живет выпускник, колокольчик разместить на окне своего дома», - пояснил министр.

Он также озвучил предложение о проведении домашних дискотек. «Вечером в семейном кругу после чаепития будут организованы танцы, дискотека. Я думаю, если школы, родительские комитеты примут, будет здорово. Записи таких дискотек можно будет выложить также в социальных сетях. Праздник должен состояться», - заключил Александр Воронков.

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Источник — russia58.tv
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Гость||

Вы только портите детям праздник!

Гость||

Упыри, ваши вонючие идеи уже не смешны.Идите, на вахте памяти стойте.

Гость||

Пенсионерам жизнь испортили, до детей добрались.Самого радостного, эмоционального, светлого праздника в жизни единожды бывающего,как выпускной, у детей не будет, из-за вашего бездарного руководства страной.

Гость||

Такое мог придумать только пациент,с Лермонтова 28,бред,ну обойдуться без выпускного,деньги целее будут,а захотят встретиться,можно и 1 августа выпускной отметить,снять любую турбазу под Пензой и гуляй не хочу

Гость||

Главное, что сегодня выпить можно.

А то раньше нельзя было в этот день купить. Заранее затоваривались.

Гость||

Те кто остался без работы разместите трудовые книжки на окне, кто остался без денег разместите по монетки, на день вдв разместите береты. Г-гениально)

Гость||

цифровая шиза... раньше колокольчики полагались прокажённым (правда, ещё контрабанда так маскировалась и прочие урки). ну и ещё - "...не спрашивай - по ком звучит колокол, он звучит по тебе..." актуально вновь в нашей державии (в связи с его государственным статусом - колокола)

Гость||

полный дибелизм

Гость||

А зачем все эти выдумки? Да, не повезло ребятам. Но раз так получилось, нужно это принять. Потом, когда встретятся, посмеются над этой ситуацией и отпразднуют.

Гость||

Пацакам немедленно одеть цаки и намордники,приказ четланина Пэже ,иначе Ицелопам разрешено транклюкировать пацаков без последствий.Куууууууууууу.

Гость||

Маразм крепчал! Кому же в голову пришла такая мысль? Шизофрения это ваша идея.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А ровно в полдень каждый из них прозвенит им (если колокольчика нет, можно включить аналогичный звук на телефоне)
Можно бутылками позвинеть!

Гость||

Домашний танцпол после чаепития,ждёт наш министр)))

Гость||

Пенсионерам жизнь испортили, до детей добрались.Самого радостного, эмоционального, светлого праздника в жизни единожды бывающего,как выпускной, у детей не будет, из-за вашего бездарного руководства страной.

Никто вам ничего не портил. Критиковать и ругать проще всего, а вот внести конкретные предложения по улучшению ситуации и реализовать их, что слабо. Нашли блин праздник, ни о чем, повод содрать денег с родителей выпускников.

Гость||

Вы сделали мой день! Выложите потом ссылки посмотреть танцы с родителями плиззз

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Имя: Гость
Комментарий:

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