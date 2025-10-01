На улице Попова в Пензе обновили Аллею Памяти

01.10.2025 | 09:29

Во вторник, 30 сентября, на улице Попова в Пензе открыли обновленную Аллею Памяти, посвященную горожанам, которые погибли при исполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и в зоне СВО.

Мемориальные плиты установлены напротив здания регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в рамках проекта «Гордость земли Пензенской».

Портреты первых 20 героев с краткой информацией о них были вывешены в мае этого года.

В день воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями торжественно открыли вторую часть экспозиции.

«Новые портреты героев заняли свои почетные места. Память о достойных сынах Отечества, их стойкости и самоотверженности навсегда останется в наших сердцах!» - подчеркнул глава города Олег Денисов, присутствовавший на открытии аллеи.