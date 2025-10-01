Клиенты «ТНС энерго Пенза» могут принять участие в выгодной акции

01.10.2025 | 12:28

Всего месяц остался у пензенцев, чтобы принять участие в акции «Подключай выгоду». Для этого до 31 октября клиентам «ТНС энерго Пенза» необходимо подключить электронную квитанцию и подтвердить адрес электронной почты. Среди них случайным образом выберут победителей, которым перечислят 500 рублей на лицевой счет для оплаты электроэнергии.

100 клиентов уже получили денежный бонус и оценили удобство и надежность доставки электронной квитанции.

Стать участником акции можно прямо сейчас. Нужно подключить электронную квитанцию на сайте, в личном кабинете или мобильном приложении и не забыть подтвердить e-mail.

Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения акции можно по ссылке.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».