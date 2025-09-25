Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|10:03
Не сдавших ОГЭ школьников хотят бесплатно обучать профессии

В среду, 24 сентября, в Госдуму РФ внесли законопроект о бесплатном профобучении девятиклассников, которые не сдали ОГЭ.

Документ размещен в думской электронной базе, его предполагается рассмотреть в первом чтении 25-го числа.

«Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение указанных лиц, а также организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых проводится такое профессиональное обучение, определяется органами государственной власти субъектов Российской Федерации», - указывается в законопроекте.

Сейчас выпускники, не сдавшие ОГЭ, не могут поступить в колледжи или техникумы. Им требуется ожидать еще один год, чтобы пересдать экзамены и приступить к следующему этапу образования. Авторы инициативы считают, что новый закон исправит эту ситуацию и профессию освоит большее количество молодых людей.

Предполагается, что такие студенты будут совмещать профобучение и изучение школьной программы и в итоге получат не только аттестат об основном общем образовании, но и документ о квалификации.

Школьные предметы, которые предстоит сдать ребятам, утвердят Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

В случае утверждения законопроект начнет действовать с 1 января 2026 года.

