Отопление включили в 90% школ и детских садов Пензы

По состоянию на вечер воскресенья, 28 сентября, батареи в 90% школ и детских садов Пензы потеплели, сообщил глава города Олег Денисов. На ряде участков ресурсники ведут аварийные работы.

Денисов заявил, что нацелил коллег в течение 29 сентября подключить все учреждения образования.

«Отопление есть во всех городских стационарах, активно запускаем поликлиники и другие социально значимые объекты», - написал он в своем телеграм-канале.

26 сентября замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов на сессии гордумы рассказал, что летом коммунальщики активно работали, устраняя прорывы в результате гидравлических испытаний. «Пуск покажет, насколько подготовились. Незначительные порывы будут при пуске, но мы надеемся, что ресурсоснабжающие организации в кратчайшие сроки устранят [их] и дадут тепло жителям», - отметил он.

В этом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в прошлом году его начали 9 октября). Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.

