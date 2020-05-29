Пензенский депутат хочет назвать улицу города именем Сталина

В Пензе могла появиться улица Сталина, но так и не появилась. Зато в коттеджном поселке «Дубрава» теперь есть улицы Дивная, Лиственная, проезды 1, 2, 3, 4-й Лиственные и 1, 2, 3, 4-й Основные.
За этот список проголосовали депутаты городской думы на сессии, состоявшейся в пятницу, 29 мая.
Депутат Александр Смирнов напомнил, что в свое время коммунисты предлагали назвать одну из улиц города именем Сталина, и высказал возмущение тем, что этот вопрос до сих пор остается открытым.
В ответ на протесты народного избранника начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева объяснила, что таким стало решение рабочей группы, принятое большинством голосов.
В марте один из депутатов якобы от имени избирателей предложил переименовать улицу Терешковой в улицу Виктора Илюхина. Однако эта идея не нашла горячей поддержки в рядах думцев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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А еще у нас есть улица Каляева,названная в честь убийцы и терроиста