Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|17:33
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Общество

Пензенский депутат хочет назвать улицу города именем Сталина

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В Пензе могла появиться улица Сталина, но так и не появилась. Зато в коттеджном поселке «Дубрава» теперь есть улицы Дивная, Лиственная, проезды 1, 2, 3, 4-й Лиственные и 1, 2, 3, 4-й Основные.

За этот список проголосовали депутаты городской думы на сессии, состоявшейся в пятницу, 29 мая.

Депутат Александр Смирнов напомнил, что в свое время коммунисты предлагали назвать одну из улиц города именем Сталина, и высказал возмущение тем, что этот вопрос до сих пор остается открытым.

В ответ на протесты народного избранника начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева объяснила, что таким стало решение рабочей группы, принятое большинством голосов.

В марте один из депутатов якобы от имени избирателей предложил переименовать улицу Терешковой в улицу Виктора Илюхина. Однако эта идея не нашла горячей поддержки в рядах думцев.

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Гость||

А еще у нас есть улица Каляева,названная в честь убийцы и терроиста

Гость||

Я Единорос поддерживаю, улице Сталина быть! Иначе бы мы Единоросы не жили богато. Рассмотрим товарищи коммунисты Вашу инициативу, это кстати и к 75 летию победы актуально!

Гость||

Гость писал(a):

А еще у нас есть улица Каляева,названная в честь убийцы и терроиста
И что из этого? Иван Платонович Каляев боролся с оккупационной династией самозванцев на Российском троне ,Гольштейн-Готторп-Гогенцоллернов под псевдонимом Романовы ,у которых руки по локоть в крови народов наших земель. Эсеров тоже не люблю,но это был его выбор и его мировоззрение,не одобряю ,но понимаю его действия.

Гость||

Однозначно за улицу имени И.В.Сталина.

Гость||

Гость писал(a):

Я Единорос поддерживаю, улице Сталина быть! Иначе бы мы Единоросы не жили богато. Рассмотрим товарищи коммунисты Вашу инициативу, это кстати и к 75 летию победы актуально!
дурачок ты! Ни один ЕдРос так не напишет. твоя провокация - туфта. Жить тебе на улице Дебильной - до конца жизни )))))

Гость||

совсем ку ку .

Гость||

Улица Сталина это хорошо, почему Ленина есть а Сталина нет, в истории они оба одинаковы!

Гость||

Я за улицу Сталина, а вот улиц Володарского, Свердлова, Урицкого, Кирова, Калинина и ул пл Ленина НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.

Гость||

Ул. Коррупционная по любому должна быть, в честь партии

Гость||

У нашей страны очень богатая история и её необходимо принять как есть , уважать и гордиться !

При Сталине наша страна переживала очень тяжёлый период времени, но при нем СССР одержала победу в Великой Отечественной Войне! Хотя бы за это мы должны отдать ему должное. Я думаю не каждый «лидер» из нашей истории смог бы сделать это!

Гость||

Гость писал(a):

Я за улицу Сталина, а вот улиц Володарского, Свердлова, Урицкого, Кирова, Калинина и ул пл Ленина НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
Это история и хватит её переписывать ,нравиться вам или нет это не имеет значения.То кто не знает своего прошлого ,не имеет будущего.

Гость||

Гость писал(a):

У нашей страны очень богатая история и её необходимо принять как есть , уважать и гордиться !

При Сталине наша страна переживала очень тяжёлый период времени, но при нем СССР одержала победу в Великой Отечественной Войне! Хотя бы за это мы должны отдать ему должное. Я думаю не каждый «лидер» из нашей истории смог бы сделать это!

Он вообще войну не должен был допустить.

Гость||

Памятника достаточно. Как только официально пересмотрят личность Сталина, тогда уже и называйте.

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