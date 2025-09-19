Ремонт в Пензенской районной больнице хотят завершить до ноября

19.09.2025 | 11:34

Ремонтные работы в стационарных отделениях Пензенской районной больницы выполнены на 80%, оценил главврач медучреждения Илья Панюхин.

По данным минздрава, там произведен монтаж электропроводки и элементов освещения, заменены оконные блоки и установлена сантехника. Кроме того, полностью окрашен фасад здания.

«В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы: покраска стен, укладка напольного покрытия, отделка стен кафелем и монтаж пожарной сигнализации», - перечислил директор больницы Сергей Алексеев.

Капремонт планируют завершить до конца октября.

Здание больницы, построенное в 1960 году, давно требовало обновления. Ремонт стартовал в феврале, из федерального бюджета на него выделили 50 млн рублей. На 31 июля было выполнено 69% запланированного объема работ.