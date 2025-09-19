Открылась горячая линия для граждан, обманутых кибермошенниками

19.09.2025 | 08:32

В прокуратуре Пензенской области ответят на вопросы жителей региона, касающиеся кражи денег с банковских карт и других видов киберпреступлений.

«Для получения разъяснений закона и организации проверочных мероприятий обращайтесь по телефону 8 (8412)36-80-24», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Горячая линия будет работать до 25 сентября. С понедельника по четверг звонки примут с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45.

Ранее стало известно, что прокуроры городов и районов принимают жалобы граждан на проблемы с льготным обеспечением лекарствами.

Обратиться можно во временные приемные, созданные в учреждениях здравоохранения. Они работают до 30 сентября.