17.03.2020 | 15:42

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся во вторник, 17 марта, один из депутатов предложил переименовать улицу Терешковой, расположенную в микрорайоне Терновка. По его словам, с такой просьбой к нему 14-го числа обратились местные жители.

«У меня есть предложение к коллегам начать процедуру переименования данной улицы в улицу имени Виктора Ивановича Илюхина. Это был кандидат в губернаторы, депутат Государственной думы многих созывов, который привлек очень много инвестиций в наш город», - высказался народный избранник.

Заместитель председателя гордумы Иван Краснов пояснил депутату, что нужно было внести соответствующий проект решения, а также обратиться в комиссию, которая предварительно обсуждает названия тех или иных улиц.

«Я не буду предвосхищать обсуждения, но хочу сказать, что я с уважением относился к Виктору Ивановичу и с не меньшим уважением отношусь к первой женщине-космонавту, которая - в отличие от жителей улицы Терешковой - первой полетела в космос», - озвучил свое мнение Иван Краснов.

Однако у депутата нашлись и сторонники.

«Вопрос об инициировании процедуры. Может быть, мы все-таки мнение-то свое немножечко при себе оставим, а просто запустим опрос граждан о том, необходимо это сделать или не надо этого делать. В принципе, у нас есть такие полномочия - запустить опрос», - обозначил собственную позицию другой народный избранник.

В заключение было предложено назначить депутатские слушания по данному вопросу.

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