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Общество | В Пензе депутат предложил переименовать улицу Терешковой

17.03.2020|15:42
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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся во вторник, 17 марта, один из депутатов предложил переименовать улицу Терешковой, расположенную в микрорайоне Терновка. По его словам, с такой просьбой к нему 14-го числа обратились местные жители.

«У меня есть предложение к коллегам начать процедуру переименования данной улицы в улицу имени Виктора Ивановича Илюхина. Это был кандидат в губернаторы, депутат Государственной думы многих созывов, который привлек очень много инвестиций в наш город», - высказался народный избранник.

Заместитель председателя гордумы Иван Краснов пояснил депутату, что нужно было внести соответствующий проект решения, а также обратиться в комиссию, которая предварительно обсуждает названия тех или иных улиц.

«Я не буду предвосхищать обсуждения, но хочу сказать, что я с уважением относился к Виктору Ивановичу и с не меньшим уважением отношусь к первой женщине-космонавту, которая - в отличие от жителей улицы Терешковой - первой полетела в космос», - озвучил свое мнение Иван Краснов.

Однако у депутата нашлись и сторонники.

«Вопрос об инициировании процедуры. Может быть, мы все-таки мнение-то свое немножечко при себе оставим, а просто запустим опрос граждан о том, необходимо это сделать или не надо этого делать. В принципе, у нас есть такие полномочия - запустить опрос», - обозначил собственную позицию другой народный избранник.

В заключение было предложено назначить депутатские слушания по данному вопросу.

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Надо ли переименовывать улицу?

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Гость|17.03.2020 15:56|

свиньи кто такое предлагает! назовите ул. Илюхина любую новую улицу. не трогайте существующие названия!

Гость|17.03.2020 15:57|

Че бы ни делать,лишь бы ничего ни делать.

Гость|17.03.2020 15:59|

Замечательный тост!

Гость|17.03.2020 15:59|

Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной - космонавтом. Она побывала в космосе, облетела вокруг планеты Земля. Она известна во всем мире. А чего добился ты, как депутат?

Гость|17.03.2020 16:01|

Гость писал(a):

Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной - космонавтом
и какая польза от этого человечеству от ее круиза??

Гость|17.03.2020 16:01|

Улицы называют не для того чтобы через какое то время их переименовать...Хотя я плохо отношусь к инициативе Терешковой.

Гость|17.03.2020 16:03|

Оставить улицу с прежним названием, так, как за первый полет женщины в космос была названа, а не за мнение депутата Терешковой. К ней может быть действительно кто-то до пенсионной реформы или кого нынешнее положение дел устраивает обращался. Хватит уже ломать храмы и строить бассейны. Найдется всем место в современной истории и названий для новых улиц предостаточно.

Гость|17.03.2020 16:03|

Хотите переименовать улицу Терешковой?

Как говорил товарищ Сталин "Переименовывать города легче, чем строить социализм".

Что-нибудь полезное для жителей Пензы можете сделать? Не можете? Тогда переименуйте Пензу. Будет хоть чем-нибудь заняться в законотворческом угаре.

Гость|17.03.2020 16:06|

Гость писал(a):

А чего добился ты, как депутат?
Депутат представляет интересы своих избирателей.

Гость|17.03.2020 16:06|

Я - за!

Меньше будут потом пороть с трибуны всякую чушь

Гость|17.03.2020 16:06|

А у вас есть кандидат в Президенты вместо В.В.Путина? Или будете ждать, когда в Москве вам укажут конкретного человека? Или в Вашингтоне, где мечтают о развале России с помощью самих русских?

Гость|17.03.2020 16:07|

обозначил собственную позицию другой народный избранник.

А фамилия этого долбоящера? Из коммуняк, наверняка!

Гость|17.03.2020 16:07|

penzainform.ru писал(a):

было предложено назначить депутатские слушания по данному вопросу.
Заняться-то больше нечем.

Гость|17.03.2020 16:08|

Она-Терешкова-выступала по просьбам трудящихся,а кто просил гостайна.Лет через 100 рассекретят и скажут.

Я за переименование,а скоро умрёт и можно назвать поновой.

Гость|17.03.2020 16:09|

penzainform.ru писал(a):

переименовать улицу Терешковой, расположенную в микрорайоне Терновка. По его словам, с такой просьбой к нему 14-го числа обратились местные жители.
Молодец ! Да, поддерживаю !

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