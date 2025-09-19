Ремонт мостов через реки Нор-Ломовку, Вад и Вышу близок к финалу

19.09.2025 | 11:10

Ремонт 3 мостов на дороге Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино будет окончен в текущем году, сообщили в областном минстрое.

Речь идет о мостах через реки Нор-Ломовку (Нижнеломовский район), Вад (Вадинский) и Вышу (Земетчинский). Работы стартовали в этом году.

По состоянию на четверг, 18 сентября, на каждом сооружении открыто движение по уже готовой 1 полосе. На 2-й дорожники вышли на финальный этап - начинается укладка асфальтобетонного покрытия.

«Благодаря ремонтным работам на всех 3 мостах будет продлен их срок службы», - подчеркнули в минстрое.

Одновременно идет реконструкция моста через реку Ижмору в Земетчинском районе. Ее завершат в следующем году.