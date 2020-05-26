Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|14:51
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Общество

В Пензе по вечерам будут искать нарушителей режима самоизоляции

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Жители Пензы расслабились, хотя режим повышенной готовности в регионе никто не отменял. Об этом шла речь на совещании в администрации города во вторник, 26 мая.

Между тем ситуация по коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться сложной. С начала эпидемии в Пензенской области на эту дату выявлено 1 892 случая COVID-19. Выздоровело 1 365 человек, скончалось 15. Под наблюдением находятся 5 168, сняты с наблюдения 10 214.

На совещании в мэрии отмечалось, что многие пензенцы пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем своих детей и продолжают прогулки в общественных местах. И это несмотря на то, что только за последние сутки зарегистрировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди пациентов есть трехлетний ребенок и два подростка 15 и 17 лет. Общее число инфицированных несовершеннолетних составляет 71.

О том, что жители области не соблюдают масочный режим и игнорируют правила поведения в условиях эпидемии, неоднократно говорил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, в результате недопонимания гражданами серьезности положения больницы не только в областном центре, но и в районах переполнены.

«В связи с этим глава городской администрации предложил скорректировать маршруты и графики обхода - проводить в вечернее время рейды по внутридворовым территориям, улице Московской, набережной реки Суры и другим популярным местам отдыха горожан», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Самоотчуждение денежных средств населения планируется?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

неоднократно говорил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, в результате недопонимания гражданами серьезности положения больницы не только в областном центре, но и в районах переполнены.
Как же не повезло власти с населением...

Гость||

Ну я просто охреневаю:гулять на свежем воздухе, не контактируя с другими-это нарушение, а переполненные маршрутки, дачные автобусы, открытие парикмахерских-нет?

Гость||

Гость писал(a):

Ну я просто охреневаю:гулять на свежем воздухе, не контактируя с другими-это нарушение, а переполненные маршрутки, дачные автобусы, открытие парикмахерских-нет?
Согласен!!! Явное отражение того, каким местом думают наши правители!!!

Гость||

Может надо искать бесцельно и беспричинно шастающих по дворам представителей власти?

Гость||

когда люди начнут из окон и балконов "выходить", может тогда дойдет,что пора этот цирк заканчивать!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В связи с этим глава городской администрации предложил скорректировать маршруты и графики обхода
Иван то что, одобрил нет? Что с ним, как он вообще поживает?

Гость||

Московская и набережная Суры и так вылизаны, муха боится пролететь. Вы зайдите во дворы в Терновке или Арбеково. Там толпами и в магазин, и на прогулку ходят.

Гость||

да плевать на админиистрацию, маразматики собрались. Полиция лучше бы нормальными делами занималась, а не отлавливала безмасочников

Гость||

Гость писал(a):

Вы зайдите во дворы в Терновке или Арбеково. Там толпами и в магазин, и на прогулку ходя
А вы сами то в магазин не ходите ?-мусор не выносите ?-в аптеку не ходите,этого никто не запрещал.

Гость||

да раньше то и дело по улице полицейские ходили... а вот за 2 месяца их только по телевизору видно... все куда то подевались...

Имя: Гость
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