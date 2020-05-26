В Пензе по вечерам будут искать нарушителей режима самоизоляции

26.05.2020 | 14:02

Жители Пензы расслабились, хотя режим повышенной готовности в регионе никто не отменял. Об этом шла речь на совещании в администрации города во вторник, 26 мая.

Между тем ситуация по коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться сложной. С начала эпидемии в Пензенской области на эту дату выявлено 1 892 случая COVID-19. Выздоровело 1 365 человек, скончалось 15. Под наблюдением находятся 5 168, сняты с наблюдения 10 214.

На совещании в мэрии отмечалось, что многие пензенцы пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем своих детей и продолжают прогулки в общественных местах. И это несмотря на то, что только за последние сутки зарегистрировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди пациентов есть трехлетний ребенок и два подростка 15 и 17 лет. Общее число инфицированных несовершеннолетних составляет 71.

О том, что жители области не соблюдают масочный режим и игнорируют правила поведения в условиях эпидемии, неоднократно говорил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, в результате недопонимания гражданами серьезности положения больницы не только в областном центре, но и в районах переполнены.

«В связи с этим глава городской администрации предложил скорректировать маршруты и графики обхода - проводить в вечернее время рейды по внутридворовым территориям, улице Московской, набережной реки Суры и другим популярным местам отдыха горожан», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.