В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 89 человек

26.05.2020 | 10:38

Во вторник, 26 мая, стало известно, что COVID-19 подтвердился еще у 89 жителей Пензенской области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших за все время - 1 892.

По состоянию на эту дату в регионе 1 365 выздоровевших и 15 умерших.

Накануне руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин заявил, что в области продолжается активное смещение заболеваемости коронавирусом в сторону жителей районов.

По его словам, наиболее пораженными муниципальными образованиями, кроме Пензы (на областной центр приходится 51,3% зараженных), являются Шемышейский, Лунинский, Бессоновский, Белинский, Малосердобинский, Башмаковский, Пензенский районы, где наибольшие показатели заболеваемости на 100 000 населения.

По абсолютному количеству зарегистрированных случаев также неблагополучны Каменский, Городищенский, Нижнеломовский районы и город Кузнецк.