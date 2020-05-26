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Общество

В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 89 человек

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Во вторник, 26 мая, стало известно, что COVID-19 подтвердился еще у 89 жителей Пензенской области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших за все время - 1 892.

По состоянию на эту дату в регионе 1 365 выздоровевших и 15 умерших.

Накануне руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин заявил, что в области продолжается активное смещение заболеваемости коронавирусом в сторону жителей районов.

По его словам, наиболее пораженными муниципальными образованиями, кроме Пензы (на областной центр приходится 51,3% зараженных), являются Шемышейский, Лунинский, Бессоновский, Белинский, Малосердобинский, Башмаковский, Пензенский районы, где наибольшие показатели заболеваемости на 100 000 населения.

По абсолютному количеству зарегистрированных случаев также неблагополучны Каменский, Городищенский, Нижнеломовский районы и город Кузнецк.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Уважаемый губернатор, Иван Александрович, закупите по больше аппарат ИВЛ

Гость||

1365 излечившихся? 1892 заболевших?

Откуда тогда 719 "тяжелых " в Бурденко, 400 в Киме, много в 4 и в областном госпитале ветеранов?

Всем здоровья!

Гость||

А почему заболевшие заболели они что маски не носили или игнорировали режим повышенной готовности или на самоизоляцию забили?

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемый губернатор, Иван Александрович, закупите по больше аппарат ИВЛ
ИВЛ - это уже последняя стадия болезни. Выживают только 13% подключенных к ИВЛ. Не надо доводить до такого состояния.

Гость||

Да и про умерших цифры не совсем точные...

Гость||

Думаешь больше?

Гость||

А что с Никишиным? Я этой Чижовой не верю!

Гость||

Все скрывают настоящие факты

Гость||

Почему белозерцев называет нас земляками?

Гость||

в Якутии вахтовики болеют целыми подразделениями,показатели нормальные...Умерших 7 человек,учитывая их отдаленность от больниц.Лечить умеют.И больницы у них отличные!

Гость||

На 35 месте по России. Но 89 не 110, уже лучше. Может пик проходим?

Имя: Гость
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