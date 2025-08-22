В Пензе накажут водителя, который схитрил на переезде

22.08.2025 | 14:55

В Пензе водителю «Лады-Гранты», проскочившему через перекрытый железнодорожный переезд на улице Долгорукова (Пенза-II) перед скорой помощью, грозит значительный штраф.

Момент нарушения правил дорожного движения в 19:26 20 августа запечатлел видеорегистратор автомобилиста, стоявшего на переезде в ожидании, когда поднимется шлагбаум. Запись опубликовали в Сети.

На переезде опустили барьеры-автоматы, чтобы смогла проехать скорая помощь с включенными мигалками. Этим воспользовался водитель «Гранты», направлявшийся в сторону улицы Чаадаева. Он пересек сплошную линию, выехал на полосу встречного движения и успел проскочить до медиков.

С записью ознакомились сотрудники Госавтоинспекции. Они установили личность водителя «Гранты». Им оказался молодой человек 2005 года рождения. Свою вину нарушитель признал.

В отношении автомобилиста составили протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») и по части 1 статьи 12.10 КоАП РФ («Нарушение правил движения через железнодорожные пути»), сообщили в областной ГАИ.

Первое нарушение грозит молодому человеку штрафом в 7 500 рублей, второе - в 5 000 рублей. Предусмотрено и лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Видео - TG-канала «Автохам Пенза».