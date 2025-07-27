28 июля в регионе будут штрафовать мотоциклистов и самокатчиков

27.07.2025 | 12:48

В понедельник, 28 июля, в Пензенской области для пресечения нарушений правил дорожного движения проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт, СИМ».

«Особое внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет направлено на предупреждение ДТП. К сожалению, некоторые водители мотоциклов пренебрегают правилами безопасности и подвергают свою жизнь опасности», - констатировали в областной ГАИ.

Самые распространенные нарушения - превышение скорости, выезд на встречную полосу, отсутствие экипировки, а также несоблюдение правил проезда перекрестков и маневрирования.

Что касается водителей электросамокатов, то их чаще всего штрафуют за пересечение проезжей части без спешивания.

Во время последнего рейда, который проводился 20 июля, было выявлено 50 нарушений ПДД мотоциклистами и 14 - самокатчиками.