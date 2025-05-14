В Пензе водитель прокатился по парку «Союз»

14.05.2025 | 12:11

В парке «Союз» на Западной Поляне оказалось небезопасно: в вечернее время пешеходам в прогулочной зоне пришлось следить за тем, чтобы не попасть под машину.

В парк по неизвестным причинам заехал автомобиль Lada. Водитель неторопливо сделал круг, шокировав пензенцев.

Очевидцы сняли машину на видео и выложили в соцсеть «ВКонтакте» и местные группы в Telegram.

Другие горожане в комментариях осудили поведение водителя в резких выражениях. «Отправил на сайт ГИБДД видео», - сообщил один из них.

Ранее пензенцы жаловались, что автомобили перестали быть редкостью для верхней части улицы Московской (от Кураева до Карла Маркса), официально считающейся пешеходной с лета 2022 года.

Видео vk.com/sova_penza.