Сетевое издание|18+|Среда|14 мая 2025|14:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

Автохамы

В Пензе водитель прокатился по парку «Союз»

Печать
Telegram

В парке «Союз» на Западной Поляне оказалось небезопасно: в вечернее время пешеходам в прогулочной зоне пришлось следить за тем, чтобы не попасть под машину.

В Пензе водитель прокатился по парку «Союз»

В парк по неизвестным причинам заехал автомобиль Lada. Водитель неторопливо сделал круг, шокировав пензенцев.

Очевидцы сняли машину на видео и выложили в соцсеть «ВКонтакте» и местные группы в Telegram.

В Пензе водитель прокатился по парку «Союз»

Другие горожане в комментариях осудили поведение водителя в резких выражениях. «Отправил на сайт ГИБДД видео», - сообщил один из них.

Ранее пензенцы жаловались, что автомобили перестали быть редкостью для верхней части улицы Московской (от Кураева до Карла Маркса), официально считающейся пешеходной с лета 2022 года.

Видео vk.com/sova_penza.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте