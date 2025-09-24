В Пензе накажут водителя, едва не сбившего пешехода на зебре

24.09.2025 | 20:54

Сотрудники ГАИ нашли водителя автобуса № 54, который 23 сентября едва не сбил человека на пешеходном переходе.

Шофер нарушил правила дорожного движения на улице Калинина. Он выехал на перекресток с Чкалова на красный сигнал светофора, когда по зебре шла женщина. От неожиданности та опешила: автобус промчался в метре от нее. Горожанка вовремя среагировала и не попала под колеса.

Запись, на которой запечатлен момент, выложили в Сеть. Во время мониторинга сотрудники ГАИ обнаружили ее и провели административное расследование.

Они выяснили, что за рулем находился 48-летний мужчина, которого уже привлекали к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Водитель признал вину, административный материал, составленный в отношении него, направлен в суд.

«За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев», - уточнили в ГАИ.