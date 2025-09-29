Силовики нашли в клубах Пензы желающих служить по контракту

29.09.2025 | 12:33

В Пензе силовики устроили рейд по ночным клубам, и два посетителя увеселительных заведений изъявили желание служить по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Мероприятие проводилось в ночь на воскресенье, 28 сентября. Сотрудники следственного комитета, военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону, полиции и Росгвардии при поддержке спецназа проверили посетителей трех ночных клубов в разных районах города.

Целью было выявить тех, кто получил гражданство России, но не встал на воинский учет. Однако в ходе рейда также проверялось, соблюдаются ли в клубах правила продажи алкоголя, не употребляют ли там наркотики и нет ли в заведениях людей, находящихся в розыске.

Всего документы посмотрели почти у 80 человек, из них 12 выписали повестки в военкомат для уточнения данных.

«Сотрудники силовых структур провели разъяснительную работу. Гражданам, включая иностранных, рассказали о порядке и условиях прохождения военной службы по контракту, социальных гарантиях и мерах поддержки военнослужащих. По итогу двое приняли решение заключить контракт и поступить на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

В одном из клубов силовики встретили молодого человека в состоянии сильной алкогольной интоксикации. Он вел себя агрессивно и не реагировал на предупреждения. Пензенцу вызвали скорую помощь, медики госпитализировали его в сопровождении бойцов Росгвардии.