На пензенском рынке проверили мигрантов

23.09.2025 | 12:56

В Пензе силовики, росгвардейцы, сотрудники МЧС и военные следователи устроили рейд на территории оптово-розничного рынка «Северный». Они искали нарушителей и преступников среди иностранцев.

Всего было проверено более 70 человек.

«10 гражданам вручены повестки в военный комиссариат для постановки на воинский учет», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Также участники рейда изъяли 4 комплекта оборудования для азартных игр.

Ранее в Пензе водителей проверяли на наличие гражданства и военного билета. Мероприятия длились несколько часов в центре города и на основных выездах.