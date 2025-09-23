На пензенском рынке проверили мигрантов

В Пензе силовики, росгвардейцы, сотрудники МЧС и военные следователи устроили рейд на территории оптово-розничного рынка «Северный». Они искали нарушителей и преступников среди иностранцев.
Всего было проверено более 70 человек.
«10 гражданам вручены повестки в военный комиссариат для постановки на воинский учет», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
Также участники рейда изъяли 4 комплекта оборудования для азартных игр.
Ранее в Пензе водителей проверяли на наличие гражданства и военного билета. Мероприятия длились несколько часов в центре города и на основных выездах.