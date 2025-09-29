В Пензе проведут дополнительные рейды по частному сектору

29.09.2025 | 19:27

В Пензе проведут внеочередные рейды по пожарной безопасности. Соответствующее поручение глава города Олег Денисов дал на совещании в понедельник, 29 сентября.

Дополнительные профилактические мероприятия организуют на территории индивидуальной жилой застройки, уточнили в мэрии.

«На улице похолодало, увеличивается риск пожаров из-за использования обогревателей и печей в частных домах. Нужно предупредить такие ситуации, усилить разъяснительную работу с жителями», - пояснил Олег Денисов.

Особое внимание уделят неблагополучным семьям и одиноко проживающим пенсионерам.

Сотрудники городского управления ГОЧС и районнных администраций проверят соблюдение требований безопасности при эксплуатации печей и электронагревательных приборов в частном секторе, проинструктируют население по поводу правил поведения при возникновении ЧС.