В Пензе водитель автобуса проехал на красный в метре от пешехода

23.09.2025 | 19:22

На улице Калинина в Пензе водитель автобуса № 54 нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Соответствующая запись появилась в Сети во вторник, 23 сентября.

На кадрах видно, что шофер выехал на перекресток с улицей Чкалова на красный сигнал светофора, когда по переходу шла женщина. От неожиданности она опешила - автобус проехал в метре от нее.

Горожанка вовремя среагировала и не попала под колеса.

«Время было около 14:20», - уточнил очевидец.

Ранее стало известно, что в Пензе привлекли к ответственности 38-летнего водителя маршрутки, который проехал по тротуару на улице Суворова. Ему выписали штраф в размере 2 000 рублей.