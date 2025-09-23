В Пензе водитель автобуса проехал на красный в метре от пешехода

На улице Калинина в Пензе водитель автобуса № 54 нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Соответствующая запись появилась в Сети во вторник, 23 сентября.
На кадрах видно, что шофер выехал на перекресток с улицей Чкалова на красный сигнал светофора, когда по переходу шла женщина. От неожиданности она опешила - автобус проехал в метре от нее.
Горожанка вовремя среагировала и не попала под колеса.
«Время было около 14:20», - уточнил очевидец.
Ранее стало известно, что в Пензе привлекли к ответственности 38-летнего водителя маршрутки, который проехал по тротуару на улице Суворова. Ему выписали штраф в размере 2 000 рублей.