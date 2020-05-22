В регионе невозможно проконтролировать соблюдение карантина приезжими

Не все приезжающие в Пензенскую область соблюдают режим обязательного двухнедельного карантина. Это признал губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с подписчиками в соцсети Instagram, прошедшей в четверг, 21 мая.
Он также указал, что проконтролировать соблюдение иногородними режима самоизоляции невозможно.
«Мы направили письма в Роспотребнадзор, подключили полицию. Они осуществляют эту деятельность. Я сориентировал глав муниципальных образований. Но, к большому сожалению, полностью проконтролировать это невозможно, хотя немало мы знаем случаев, когда приезжают наши земляки из Москвы и находятся на самоизоляции. Но далеко не все», - отметил глава региона.
Он обратился к пензенцам с убедительной просьбой звонить в управление Роспотребнадзора по области на горячую линию или извещать главу муниципального образования, если им известны случаи, когда приезжие из других регионов не соблюдают необходимый двухнедельный карантин.
27 апреля на совещании в правительстве Пензенской области министр здравоохранения Александр Никишин заявил, что ежедневно в регионе коронавирус фиксируется у людей, приехавших из Москвы или Московской области.
Тогда Иван Белозерцев поручил взять под особый контроль частные автобусы, которые прибывают из столицы на автовокзал, опрашивать пассажиров, куда они направляются, и проводить с ними профилактическую работу.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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