Общество

В регионе невозможно проконтролировать соблюдение карантина приезжими

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Не все приезжающие в Пензенскую область соблюдают режим обязательного двухнедельного карантина. Это признал губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с подписчиками в соцсети Instagram, прошедшей в четверг, 21 мая.

Он также указал, что проконтролировать соблюдение иногородними режима самоизоляции невозможно.

«Мы направили письма в Роспотребнадзор, подключили полицию. Они осуществляют эту деятельность. Я сориентировал глав муниципальных образований. Но, к большому сожалению, полностью проконтролировать это невозможно, хотя немало мы знаем случаев, когда приезжают наши земляки из Москвы и находятся на самоизоляции. Но далеко не все», - отметил глава региона.

Он обратился к пензенцам с убедительной просьбой звонить в управление Роспотребнадзора по области на горячую линию или извещать главу муниципального образования, если им известны случаи, когда приезжие из других регионов не соблюдают необходимый двухнедельный карантин.

27 апреля на совещании в правительстве Пензенской области министр здравоохранения Александр Никишин заявил, что ежедневно в регионе коронавирус фиксируется у людей, приехавших из Москвы или Московской области.

Тогда Иван Белозерцев поручил взять под особый контроль частные автобусы, которые прибывают из столицы на автовокзал, опрашивать пассажиров, куда они направляются, и проводить с ними профилактическую работу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Очередные пустые слова.

Гость||

Достаточно вспомнить случай с первой заболевшей, со второй и с хором.

Гость||

А Иван когда из Москвы позавчера прилетел, почему не самоизолировался на две недели?

Гость||

Пензенский губернатор Иван Белозерцев теряет «контрольный пакет» в областном правительстве

14 мая был задержан, а сегодня, 16 мая арестован до 13 июля зампред областного правительства Андрей Бурлаков. По ст. 159 ч.4 «Мошенничество» - до 10 лет.

В Правительстве Пензенской области 9 зампредов и один другого краше.

У Семенова – серьезные проблемы из-за разваливающихся домов в Сурске и мкр Заря.

У Кувайцева – сын повздорил с капитаном полиции.

У Беспалова – мутная история с передачей в нетрезвом виде управления автомобилем другому лицу также находящемуся в нетрезвом виде.

У Савина – поначалу оправдан по уголовному дело, но теперь его дело снова вернули в суд. Причем дело будет рассматривать суд в соседнем регионе – не наездишься, а работать когда?

Теперь для кучи еще и Бурлаков – это уже пятый, пять из девяти, типа «контрольный пакет». «Контрольный пакет» зампредов с историями и со статьями различной степени тяжести.

Да, чуть не забыл - в качестве довеска – министр здравоохранения Стрючков, которого сейчас судят за изнасилование.

Напомню – в Пензенской области в сентябре губернаторские выборы, осталось всего ничего.

А губернатор, так уповающий на второй срок, стремительно теряет «контрольный пакет» в своем правительстве….

Гость||

Какие первые, вторые? Параллельно шло развитие пневмонии той в больших цифрах, но о ней умалчивали. И вот результат.

Гость||

Ну а какие еще мысли могут жить в бронированной башне?

Гость||

Да задолбал ты уже своим контролем над приезжими!

В Москве почти 2-х кратное снижение, а у нас рост каждый день!

3 месяца назад нужно было вводить, и карантин настоящий недели на 3!

Ярмарки, маршрутки, открытие дачного сезона, парикмахерские, да и пофигизм местный,что москвичи привезли?

Больницы переполнены, в отличие от Москвы, а он на москвичей наезжает, раньше нужно было думать!

Гость||

Рыба гниёт с головы!

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