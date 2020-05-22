В регионе невозможно проконтролировать соблюдение карантина приезжими

22.05.2020 | 09:38

Не все приезжающие в Пензенскую область соблюдают режим обязательного двухнедельного карантина. Это признал губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с подписчиками в соцсети Instagram, прошедшей в четверг, 21 мая.

Он также указал, что проконтролировать соблюдение иногородними режима самоизоляции невозможно.

«Мы направили письма в Роспотребнадзор, подключили полицию. Они осуществляют эту деятельность. Я сориентировал глав муниципальных образований. Но, к большому сожалению, полностью проконтролировать это невозможно, хотя немало мы знаем случаев, когда приезжают наши земляки из Москвы и находятся на самоизоляции. Но далеко не все», - отметил глава региона.

Он обратился к пензенцам с убедительной просьбой звонить в управление Роспотребнадзора по области на горячую линию или извещать главу муниципального образования, если им известны случаи, когда приезжие из других регионов не соблюдают необходимый двухнедельный карантин.

27 апреля на совещании в правительстве Пензенской области министр здравоохранения Александр Никишин заявил, что ежедневно в регионе коронавирус фиксируется у людей, приехавших из Москвы или Московской области.

Тогда Иван Белозерцев поручил взять под особый контроль частные автобусы, которые прибывают из столицы на автовокзал, опрашивать пассажиров, куда они направляются, и проводить с ними профилактическую работу.