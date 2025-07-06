В Пензенской области вновь вводили режим «Беспилотная опасность»

В ночь на воскресенье, 6 июля, в Пензенской области вновь был установлен режим «Беспилотная опасность». Он действовал до утра.
Около 4:00 жители региона получили СМС-сообщения о введении режима и ограничении работы интернета.
Примерно в 7:30 людей оповестили об отбое.
Ранее данный режим уже действовал в регионе с вечера пятницы, 4 июля, и до утра субботы. Мобильный интернет и связь были недоступны.
3 июля в области проводились совместные учения служб экстренного реагирования. Жителям области - абонентам всех операторов сотовой связи - разослали сообщения сначала о введении, а затем об отмене режима беспилотной опасности.
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