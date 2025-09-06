Пензенцев пригласили на сбор малины в Мокшанский район

06.09.2025 | 18:24

Мокшанскую ягоду любят и знают многие жители Пензенской области. В полях под Симбуховом в Мокшанском районе в этом году урожай малины настолько большой, что работники едва успевают его собирать.

Пензенцев пригласили на сбор ягоды. Можно не только сделать запасы на зиму, но и от души наесться крупной и сладкой малины прямо с куста.

«Ягоды очень много. К нам приезжают целыми семьями, чтобы насладиться природой, восполнить запас витаминов и антиоксидантов в организме и отдохнуть от городской рутины», - рассказала агроном Надежда Жиганова.

Алгоритм действий такой: пензенцы приезжают в хозяйство в Симбухове, им помогают взвесить тару, а затем провожают на ягодные плантации. Здесь они находятся столько, сколько посчитают нужным. На выходе собранная малина взвешивается. Цена приятная - в три, а то и в четыре раза дешевле, чем в магазинах.

Помимо малины, разрешается собирать и клубнику, которая будет плодоносить до первых холодов.

Мокшанская ягода отличается насыщенным вкусом и сладостью. Это достигается благодаря тщательному контролю качества, использованию капельного полива и специальной подкормки. В отличие от импортных ягод, которые могут обрабатываться для лучшей транспортабельности и хранения, мокшанская выращивается экологически чистым способом.

В Пензе ее можно купить в сетях «Караван и «Скидкино», также доступна доставка через сервис «Торнадо». Но все же особое наслаждение приносит собственноручный сбор - такие моменты будут незабываемыми.

«Собрали 15 килограммов ягоды очень быстро - ушло чуть больше часа. Восторг! Малина огромная и ее много - куст буквально усыпан. Получили удовольствие», - поделилась семья, приехавшая в Симбухово из Пензы.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».