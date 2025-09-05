6 сентября в Пензенской области подует северный ветер

Общество

В субботу, 6 сентября, пензенцев ждет прохладный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +8...+13 градусов, днем температура поднимется до +18...+23.

В регионе подует северный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее синоптики рассказали, что в первые осенние выходные область будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Облаков в небе поубавится, но местами все-таки пройдут слабые дожди.

6 сентября в народном календаре - Евтихий Тихий. На Евтихия крестьяне наблюдали за погодой: день должен быть безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. А если шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай в следующем году.

