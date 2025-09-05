Пользователей Telegram заманивают в «канал Пенсионного фонда»

Общество

Мошенники начали активно использовать новую схему по обману пожилых людей. Они предлагают им вступить в телеграм-канал Пенсионного фонда. На самом деле ведомства с таким названием нет с 2023 года, а ссылка ведет на фишинговый ресурс.

Пользователям приходит сообщение с текстом «отправляем вам последний раз приглашение канала, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров».

Аферисты обещают рассказать, как увеличить государственную выплату на 30% с помощью 1 справки, как получить бонус человеку в возрасте от 58 до 84 лет и тому подобное. Цель - заставить жертву перейти по ссылке.

«Мы в очередной раз призываем: общайтесь с родственниками старшего поколения, разъясняйте им новости, показывайте примеры фейков, поддельных документов, вредоносных приложений», - говорится в телеграм-канале МВД РФ «Вестник киберполиции».

Ранее полицейские рассказали, что мошенники стали чаще обманывать родителей школьников, используя схему с электронными дневниками.

