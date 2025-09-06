В стране планируют ввести запрет на татуировки подросткам

06.09.2025 | 13:56

В Госдуму РФ готовятся внести законопроект, в котором запрещается делать татуировки несовершеннолетнем. Об этом в своем телеграм-канале написал первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его словам, следует оградить подростков от татуировок прежде всего потому, что рисунки могут навредить здоровью.

Исследования показывают, что краска для их нанесения в некоторых случаях содержит канцерогены. Риск рака кожи у людей с тату в 1,6 раза выше, а если графика занимает большую площадь - в 2,5 раза.

Кроме того, втрое вырастает вероятность появления лимфомы. Имеется и опасность заражения инфекциями в процессе нанесения рисунка.

«Есть и социальный фактор. Подростки чаще всего делают татуировки на лице или руках, а позже жалеют: работодатели и университеты относятся к этому настороженно. Сведение же рисунка - процесс болезненный и дорогой», - отметил Башанкаев.

Сейчас тату-салоны принимают клиентов, которым уже исполнилось 16 лет и при согласии родителей. Однако часть подростков идет к нелегальным мастерам.