Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|10:17
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Общество

Каждый день в регионе регистрируют заболевших, приехавших из Москвы

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Каждый день в регионе фиксируют заболевших коронавирусом, которые приехали из Москвы и Московской области. Об этом заявил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин во время совещания в понедельник, 27 апреля.

«Не было такого дня, чтобы не регистрировали данных пациентов», - подчеркнул он.

Свое возмущение по этому поводу высказал губернатор Иван Белозерцев. По его словам, многие из тех, кто возвращается в регион из столицы, не сообщают о своем прибытии в Роспотребнадзор, не соблюдают режим самоизоляции.

«Поэтому мы видим, что заболевших очень много. За последние три недели процентов 30 заболевших - это люди, которые приехали из Москвы. Мы не можем запретить, но вы должны сообщать о том, что прибыли их Москвы, и самоизолироваться», - подчеркнул губернатор, обращаясь к населению.

Он отметил, что необходимо взять под особый контроль частные автобусы, которые прибывают из столицы на автовокзал Нужно знать, куда потом разъезжаются пассажиры, проводить профилактическую работу среди них, особенно если речь идет о тех, кто привозит из Москвы вещи, которыми потом торгует в местах с массовым пребыванием людей.

По состоянию на 27 апреля в регионе зарегистрировано 283 случая заболевания COVID-19, выписаны с выздоровлением 56 человек, умерло 6.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну да, 30% из Москвы, а остальные 70 из пензенских маршруток?

Гость||

Согласна полностью с губернатором!Дисциплинированность,уважение к окружающим должно быть на первом месте!Берегите себя и окружающих Вас людей!Здоровья!

Гость||

Хватит врать!

Идет нагнетание страха на население, перед выступлением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Путин должен продлить

Вот если бы за счет самоизол, каникулы :))) за счёт чей?

Вот если за счёт Никишина, Губернаторы из их кармана деньги брали, тогда бы ни одного больного не было короной!

Живите нормальной жизнью не кошмарьтесь! Всем здоровья!

Время рассудит кто врал, а кто правду говорил!

Гость||

Хватит врать! За месяц самоизоляции их 800 друзей из одноклассники и их друзей и знакомых и близких и их друзей и их их друзей и тд-никто ваш ковид не встречал! А вот ущерб от самоизоляции получил, дыру в семейном бюджете

Гость||

И кто говорит что столица не помогает регионам? Еще как помогает! Делится, можно сказать, самым дорогим, что у неё есть!

Гость||

Встречайте прямо из Москвы Тимати и ДиДжей Дли!

Гость||

Гость писал(a):

А вот ущерб от самоизоляции получил, дыру в семейном бюджете
А у меня наоборот, прибавляется. Никто по шопингам не шастает, деньги не тратит.

Гость||

09.55.

Краснобайство!

А кто не согласен?

Если бы ещё и выполняли?

Вон писали, балбесы прыгали со второго этажа вуза, как их наказали?

Или вон опять эти маршрутки,ну как там,скажите,соблюдать социальную дистанцию?

Или вон,блин,отопление,жарят по-полной,внебольничную пневмонию на раз можно подхватить, малейшее проветривание со сквознячком на потное тело, и плиз, в КИМ.

Этак мы эту заразу никогда не победим!

Всем здоровья!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Свое возмущение по этому поводу высказал губернатор Иван Белозерцев. По его словам, многие из тех, кто возвращается в регион из столицы, не сообщают о своем прибытии в Роспотребнадзор, не соблюдают режим самоизоляции.
А чего возмущаться? Все билеты продают по паспортам, ЖД даёт данные в Роспотребнадзор и Роспотребнадзор смотрит кто встал на учёт а кто нет, а после этого штрафы и побольше и проблема решится

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По состоянию на 27 апреля в регионе зарегистрировано 283 случая заболевания COVID-19,
губернатор Иван Белозерцев во время видеосовещания, состоявшегося утром в понедельник, 27 апреля.

По его словам, в области создано более 1 000 инфекционных коек, что в полтора раза превышает норматив, обозначенный федеральным Минздравом. Однако и этого мало.

а почему 1000 коечек мало для 283 больных?

Имя: Гость
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