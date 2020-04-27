Каждый день в регионе регистрируют заболевших, приехавших из Москвы

27.04.2020 | 09:46

Каждый день в регионе фиксируют заболевших коронавирусом, которые приехали из Москвы и Московской области. Об этом заявил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин во время совещания в понедельник, 27 апреля.

«Не было такого дня, чтобы не регистрировали данных пациентов», - подчеркнул он.

Свое возмущение по этому поводу высказал губернатор Иван Белозерцев. По его словам, многие из тех, кто возвращается в регион из столицы, не сообщают о своем прибытии в Роспотребнадзор, не соблюдают режим самоизоляции.

«Поэтому мы видим, что заболевших очень много. За последние три недели процентов 30 заболевших - это люди, которые приехали из Москвы. Мы не можем запретить, но вы должны сообщать о том, что прибыли их Москвы, и самоизолироваться», - подчеркнул губернатор, обращаясь к населению.

Он отметил, что необходимо взять под особый контроль частные автобусы, которые прибывают из столицы на автовокзал Нужно знать, куда потом разъезжаются пассажиры, проводить профилактическую работу среди них, особенно если речь идет о тех, кто привозит из Москвы вещи, которыми потом торгует в местах с массовым пребыванием людей.

По состоянию на 27 апреля в регионе зарегистрировано 283 случая заболевания COVID-19, выписаны с выздоровлением 56 человек, умерло 6.