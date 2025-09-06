Сетевое издание|18+|Суббота|6 сен 2025|19:38
Общество

Дмитрий Лаврентьев: «Осенняя гроза» расширит географию участников

В Пензе началась регистрация на полумарафон «Осенняя гроза» (0+). В 2025 году забег пройдет во второй раз, он стал спортивной традицией региона.

«Мы видим растущий интерес к соревнованиям и ожидаем участников из еще большего числа регионов», - отметил руководитель Федерации легкой атлетики Пензенской области Дмитрий Лаврентьев.

Спортивный праздник состоится 20 сентября на Олимпийской аллее при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта. Ожидается, что участниками станут не менее 500 сторонников здорового образа жизни.

Соревнования начнутся с детских забегов STARKIDS в 9:00. После разминки дети младше 8 лет (самым маленьким разрешено бежать вместе с родителями) преодолеют 200-метровую дистанцию, а ребята 8-14 лет - 400 метров. Сладкие призы и памятные медали получат все юные участники полумарафона.

Взрослых ждут дистанции 5, 10 и 21 км. Организаторы «Осенней грозы» обещают достойные награды победителям. Но главный приз для каждого - заряд бодрости, здоровья и отличного настроения.

«Осенняя гроза» привлекает участников из разных уголков страны. Помимо гостей из регионов ПФО, с пензенцами соревнуются жители Москвы, Воронежа, Ижевска. На полумарафон приезжают семьями, дружескими компаниями и даже целыми трудовыми коллективами, демонстрируя верность тренду на физическую активность и заботу о здоровье.

Подробная информация, как пройти регистрацию на полумарафон и сколько мест еще осталось, размещена на сайте «Осенней грозы».

