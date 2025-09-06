7 сентября в Пензенской области потеплеет до +24

06.09.2025 | 16:03

В воскресенье, 7 сентября, в Пензенской области, по прогнозам Приволжского УГМС, будет почти по-летнему теплая погода.

В ночь на выходной осадков не ожидается. Температура опустится до +10…+15 градусов.

Утром будет облачно, около +17. Днем прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.

Северо-восточный ветер задует со скоростью 9-14 м/с. Воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Ранее синоптики отмечали, что в ближайшие дни регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Температурный режим сохранится в пределах климатической нормы.