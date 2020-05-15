Общество

В мэрии Пензы рассказали, как идет реконструкция Бакунинского моста

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Реконструкция Бакунинского моста идет по графику, отставания нет. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

«Завершено устройство третьей и четвертой опор на правом берегу, выполнено бетонирование их подпорных стенок. На левом берегу идет устройство буронабивных свай первой опоры и погружение шпунта (оборудования специального ограждения места работ) - на второй», - уточнили в мэрии.

Бакунинский мост закрылся 19 сентября 2019 года. В связи с этим изменились маршруты транспорта в Пензе и Заречном, появились новые остановки.

Реконструкция оценивается в 936 миллионов рублей. Работы проводит ООО «Автодорога».

Открытие обновленного моста запланировано на май-июнь 2021 года. Проектом предусмотрены трехполосное движение, пешеходные связи и велосипедная дорожка.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Ещё год мучиться! А то и больше, вовремя сроду не заканчивают ничего у нас!

Гость||

Не подведите Путина!

Сдайте объект в срок!

Гость||

Гость писал(a):

Ещё год мучиться! А то и больше, вовремя сроду не заканчивают ничего у нас!
А разве Свердловский не вовремя закончили? Или ты дурачок?

Имя: Гость
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