Мост вблизи «Золотого Петушка» на трассе М-5 открылся после ремонта

22.09.2025 | 19:36

В Пензе на трассе М-5 завершился ремонт моста через Суру, построенного в 2003 году. Речь о переправе на 635-м километре федеральной автодороги, в 680 метрах от развязки у гостиничного комплекса «Золотой Петушок».

Мостов на этом участке два, левый и правый, в неудовлетворительном состоянии находился тот, что ведет на Москву. Его длина - 260,45 м, общая ширина проезжей части - 11,5 м.

Подготовительные работы начались в 2023 году, в 2024-м левый мост перекрыли, организовав движение только по правому.

«В ходе ремонта дорожники произвели замену мостового полотна, заменили деформационные швы и опорные части. Был устроен новый водоотвод. Также заменены барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, проведена окраска пролетного строения и опор.

Автодорога М-5 «Урал» на данном участке имеет 4 полосы движения. На данный момент движение идет по 2 искусственным сооружениям», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».