20-летняя жительница Пензы упала с моста в Лазаревском районе Сочи

17.09.2025 | 12:05

20-летняя жительница Пензы упала с моста в поселке Вишневка (Лазаревский район Сочи), сообщили в службе спасения «Кубань-СПАС».

Девушка получила травмы. Первую помощь ей оказали спасатели сочинского отряда. Спустившись к пострадавшей, они уложили ее на носилки и, используя альпинистское снаряжение, подняли к дороге.

Затем пензячку передали медицинским работникам.

В 2017 году 55-летний житель Пензы, отдыхавший в Лазаревском районе Сочи, едва не погиб при вечернем заплыве в море на пляже «Гренада».

Спасатели вытащили мужчину без сознания из воды и провели ему сердечно-легочную реанимацию. После этого пензенец пришел в себя, и его передали врачам скорой помощи.