Общество

Замминистра рассказала, сколько медиков получили доплату

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Речь о выплатах медикам Пензенской области, противостоящим эпидемии коронавируса, шла на совещании, которое провел губернатор Иван Белозерцев во вторник, 12 мая.

Подразумевается материальное поощрение за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова, деньги за март выплачены 15 апреля на общую сумму 9 млн 028,3 тыс. рублей.

Компенсации получили 526 врачей, 2 387 работников среднего и 327 младшего медицинского персонала, работающих в стационарах. Это выплаты тем, кто оказывает помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения ею.

Кроме того, на выплаты работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с COVID-19, Пензенской области выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей. Выплаты производятся также с апреля 2020 года.

Врачи скорой помощи дополнительно получают 50 тысяч рублей в месяц, средний и младший медперсонал, водители - 25 тысяч.

В стационарах выплаты врачам составляют 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам - 50 тысяч, младшему персоналу - 25 тысяч.

«Всем медицинским работникам, имеющим право на стимулирующие выплаты в апреле, средства перечислены 8 мая в полном объеме. Выплаты получили 144 врача, 1 572 работника среднего и 327 - младшего медицинского персонала. Также дополнительные средства выплачены 610 водителям скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова, деньги за март выплачены 15 апреля на общую сумму 9 млн 028,3 тыс. рублей.

Компенсации получили 526 врачей, 2 387 работников среднего и 327 младшего медицинского персонала, работающих в стационарах.

9 028 300 руб. поделить на 526+2387+327=3240 человек, получится по 2786 р. в среднем. Издеваются?

Гость||

Гость писал(a):

9 028 300 руб. поделить на 526+2387+327=3240 человек, получится по 2786 р. в среднем. Издеваются?
Март же не полностью, а только с 20 числа.

Гость||

Не понятно: медперсоналу 9 миллионов, а всем остальным кто боролся с короновирусом 78 миллионов. Кроме водителей скорой помощи даже на ум больше ни кто не приходит. Хотя наверное министерство здравоохранения и губернатор Пензенской области?!

Гость||

Медики, что молчите, выплатили сколько кремль обещал или..?

Гость||

Гость писал(a):

9 028 300 руб. поделить на 526+2387+327=3240 человек, получится по 2786 р. в среднем. Издеваются?
Меньше ,гл.врачи ,зав.отделением,ст. медсёстры -по традиции получат намного больше других ,а остальное уже .......penzainform.ru писал(a):
заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова
Вот вам одна из реформаторов нашей медицины ,ни какой врач ,после учёбы сразу в кресло зам. гл.врача 3 больницы и вперёд,а потом у нас в медицине такие печальные результаты.Правильно Рошаль разнёс их на закрытом совещании,понабрали .......

Гость||

Гость писал(a):

Медики, что молчите, выплатили сколько кремль обещал или..?
чужие деньги считать любишь?

Гость||

Гость писал(a):

заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова

Вот вам одна из реформаторов нашей медицины ,ни какой врач ,после учёбы сразу в кресло зам. гл.врача 3 больницы и вперёд

практического лечебного опыта-ноль

Гость||

Мозг у Вас не работает чтоль уже: 144 * 80000-7 млн.200 тыс, 1572+327= мл. ср. персона по 50 000=94 млн 950 тыс. , 610 водителя* 25000= 15 млн. 250 тыс итого потрачено 117 млн. 400 тыс, а сказано 78 млн 163,6 спрашивается откуда взято излишняя сумма в размере 39 млн 236 тыс 400 рубчиков??

Гость||

Врачи скорой помощи дополнительно получают 50 тысяч рублей в месяц, средний и младший медперсонал, водители - 25 тысяч.

А про санитарок ни слова..Они ни участвуют в оказании помощи гражданам с COVID-19

Гость||

Что-то цифры выплат все время разные называют. И неужели только март выплатили? Вообще, что по стране творится с этими выплатами, оторопь берет. Или не платят, или платят чуть ли не за минуты. Ставила капельницу ковиднику 10 минут, вот за 10 минут оплатят. А остальное куда? Себе в карман. Сообщили уже, что Следственный комитет России начал проверку. В случае чего жаловаться надо в прокуратуру или в СК,

Гость||

Гость писал(a):

заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова

Вот вам одна из реформаторов нашей медицины ,ни какой врач ,после учёбы сразу в кресло зам. гл.врача 3 больницы и вперёд

практического лечебного опыта-ноль

Ее специальность «медико-профилактическое дело». Это СЭС, профилактика, просвещение. Сейчас ей бы прям флаг в руки. :)

Гость||

Одна из первых на нарв

Гость||

Гость писал(a):

И неужели только март выплатили?
Вы до конца дочитали? Написано же, что 8 мая перечислили за апрель.

Гость||

Какого черта вы считаете чужие деньги,математики ))) такое впечатление,что вы все ночами не спите,считая кому и сколько кто должен!вас всех все равно не спросят и правильно сделают!

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