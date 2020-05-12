Замминистра рассказала, сколько медиков получили доплату

12.05.2020 | 12:37

Речь о выплатах медикам Пензенской области, противостоящим эпидемии коронавируса, шла на совещании, которое провел губернатор Иван Белозерцев во вторник, 12 мая.

Подразумевается материальное поощрение за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова, деньги за март выплачены 15 апреля на общую сумму 9 млн 028,3 тыс. рублей.

Компенсации получили 526 врачей, 2 387 работников среднего и 327 младшего медицинского персонала, работающих в стационарах. Это выплаты тем, кто оказывает помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения ею.

Кроме того, на выплаты работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с COVID-19, Пензенской области выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей. Выплаты производятся также с апреля 2020 года.

Врачи скорой помощи дополнительно получают 50 тысяч рублей в месяц, средний и младший медперсонал, водители - 25 тысяч.

В стационарах выплаты врачам составляют 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам - 50 тысяч, младшему персоналу - 25 тысяч.

«Всем медицинским работникам, имеющим право на стимулирующие выплаты в апреле, средства перечислены 8 мая в полном объеме. Выплаты получили 144 врача, 1 572 работника среднего и 327 - младшего медицинского персонала. Также дополнительные средства выплачены 610 водителям скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.