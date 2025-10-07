Врач: Черный чай на голодный желудок может навредить здоровью

07.10.2025 | 08:12

Привычка пить чай на голодный желудок может привести к обострению гастрита и язвенной болезни.

Как рассказала в беседе с изданием «Газета.ru» врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева, в черном и зеленом чае содержатся кофеин и такие дубильные вещества, как танины. Их сочетание дает бодрость, повышает работоспособность, однако одновременно увеличивает выработку желудочного сока.

«На голодный желудок это может вызвать изжогу, тошноту, боли или обострение гастрита и язвенной болезни», - подчеркнула специалист.

Чтобы не навредить здоровью, врач посоветовала пить черный и зеленый чай после приема пищи или же употреблять напиток как отдельный перекус с фруктами, другими легкими продуктами.

На голодный желудок можно пить травяные и фруктовые чаи, но их рекомендуется заваривать в слабых концентрациях.