Общество

В 2026 году пенсии проиндексируют по новым правилам

В 2026 году, как и в 2025-м, в России досрочно проиндексируют страховые пенсии: не с 1 февраля по фактической инфляции и 1 апреля исходя из доходов Социального фонда РФ, а однократно - сразу с 1 января.

«Индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей», - сообщили в Минтруде России.

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%.

Социальные выплаты увеличат с 1 февраля, ориентируясь на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%.

«В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка; единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей», - отметили в Минтруде.

С 1 февраля по уровню фактической инфляции проиндексируют также ежемесячные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, матерям-героиням, пособия для пострадавших от радиации и др.

В 2026 году увеличатся максимальные суммы страховых пособий. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц, пособия по беременности и родам - 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан - до 83 тыс. рублей в месяц.

