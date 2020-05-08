Пензенские медики до конца дня получат доплаты за коронавирус

08.05.2020 | 19:15

В пятницу, 8 мая, медицинские работники Пензенской области, контактирующие с коронавирусом, получат все полагающиеся им выплаты. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Пензенским медикам, работающим с COVID-19, сегодня будут направлены все доплаты за апрель. Соответствующее поручение дал губернатор министру здравоохранения. Бухгалтерии будут работать до «последнего», - уточнила Черемушкина.

Суммы, которые направят медикам, ранее назвал министр здравоохранения области Александр Никишин.

По его словам, уже проведены два транша. За март (с 20-го числа) на доплату медработникам, контактирующим с больными коронавирусом, направили 9 млн рублей, поступивших из федерального центра. За апрель между ними распределят 140 млн рублей.

Уже рассчитано, что на выплаты в мае потребуется 460 млн рублей. Части контингента медработников, не вошедшей в федеральный указ, доплатят из областного бюджета.

Врачи будут дополнительно получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.