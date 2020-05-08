Пензенские медики до конца дня получат доплаты за коронавирус

В пятницу, 8 мая, медицинские работники Пензенской области, контактирующие с коронавирусом, получат все полагающиеся им выплаты. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
«Пензенским медикам, работающим с COVID-19, сегодня будут направлены все доплаты за апрель. Соответствующее поручение дал губернатор министру здравоохранения. Бухгалтерии будут работать до «последнего», - уточнила Черемушкина.
Суммы, которые направят медикам, ранее назвал министр здравоохранения области Александр Никишин.
По его словам, уже проведены два транша. За март (с 20-го числа) на доплату медработникам, контактирующим с больными коронавирусом, направили 9 млн рублей, поступивших из федерального центра. За апрель между ними распределят 140 млн рублей.
Уже рассчитано, что на выплаты в мае потребуется 460 млн рублей. Части контингента медработников, не вошедшей в федеральный указ, доплатят из областного бюджета.
Врачи будут дополнительно получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Дина Черемуш
кина, ну какая БУХГАЛТЕРИЯ?
Со счетами что ли?
До какого последнего?
Каменный век!
Ну хоть вторая хорошая новость, наряду с 55 выздорововившими!
Медикам большое уважение, спасибо!