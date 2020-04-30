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Общество

Число дачных автобусов в Пензе решили увеличить

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Дачный сезон в Пензенской области может быть открыт уже в ближайшие дни. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время заседания оперативного штаба, состоявшегося в среду, 29 апреля.

«Он подчеркнул необходимость подготовки муниципалитетов к предстоящему дачному сезону», - добавили в пресс-службе регионального кабмина.

Первый зампред правительства Виктор Кувайцев доложил, что транспорт для выхода на дачные маршруты готов. Чтобы пассажиры могли сохранять социальную дистанцию, количество автобусов планируется увеличить.

«Все требования безопасности должны быть соблюдены, особенно учитывая то, что значительная часть дачников - старшего возраста. Должна обязательно проводиться регулярная санитарная обработка остановок и транспорта», - потребовал губернатор.

До введения режима повышенной готовности ожидалось, что дачный сезон для жителей Пензы откроется 25 апреля. Однако из-за распространения коронавируса его пришлось отложить.

В администрации областного центра ранее обещали, что на 21 маршруте будут работать 32 автобуса, как и в 2019 году. В первом поясе (от 6 до 15 км) стоимость проезда по транспортной карте дачника составит 30 рублей, за наличный расчет 63 рубля. Во втором поясе (от 15 до 20 км) тарифы составят 35 и 95 рублей соответственно, в третьем (от 20 до 25 км) - 40 и 115 рублей, в четвертом (от 25 до 45 км) - 45 и 161 рубль.

За три-четыре дня до открытия сезона планируется открыть магазины, торгующие дачными товарами: семенами, саженцами, инструментами. Возможно, также пройдут ярмарки садоводов.

В настоящее время дачники могут доехать до участков на личных автомобилях. При этом они должны быть в масках, иметь при себе дезинфицирующие средства и соблюдать дистанцию по отношению к соседям.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дачные автобусы необходимо отменить до снятия режима повышенной готовности. Проявите заботу о пожилых и не пускайте автобусы.

Гость||

Уберут из городских маршрутов часть передадут на дачи.

Гость||

Какие там требования безопасности когда бабульки набиваются там битком, не видели чтоль никогда как они ездиют буквально друг на друге

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чтобы пассажиры могли сохранять социальную дистанцию, количество автобусов планируется увеличить.
В городе такое нужно делать.

Гость||

ЕЗДИЮТ. Грамотный!

Гость||

чудны буртаские власти.

На шашлык в лес с семьей на личном автомобиле - НЕЛЬЗЯ!

На дачу, в переполненном автобусе с пенсионерами - ПОЖАЛУЙСТА!

Гость||

Гость писал(a):

Уберут из городских маршрутов часть передадут на дачи.
Вот именно! И так на работу добираемся в битком набитом транспорте! Почему так мало транспорта на городских маршрутах? А теперь, стало быть, еще меньше будет? Бабкам же на дачу надо.

Гость||

Гость писал(a):

чудны буртаские власти.

На шашлык в лес с семьей на личном автомобиле - НЕЛЬЗЯ!

На дачу, в переполненном автобусе с пенсионерами - ПОЖАЛУЙСТА!

И на работу в забитом транспорте тоже можно! А вот в безлюдный лес-нельзя!

Гость||

Отменить автобусы этому быдлу, пусть на такси едут на дачу УПЫРИ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом они должны быть в масках,
На даче в масках или в машине?

Гость||

Гость писал(a):

Чтобы пассажиры могли сохранять социальную дистанцию,
Хоть бы раз для смеху кто-нибудь из чинков влез в автобус в час пик. Туда частенько вообще влезть невозможно. Про маршрутки вообще молчу. И это на городских маршрутах. А на дачных будет вообще капец.

Гость||

Гость писал(a):

При этом они должны быть в масках,

На даче в масках или в машине?

А вот в переполненном транспорте без масок можно. Где логика у властей?

Гость||

Полумеры или недомеры-режим самоизоляции, на улицу выходить нельзя, а автобусы дачные можно!

Вспоминаю прошлые годы с переполненным бабулями с дедулями, хоть масками их снабдите, прежде чем сесть в автобус

И флешмобы с уставшими медиками.

Это-конец, никогда мы не выйдем на плато!

Через 2 недели и даже позже нельзя их пустить, сам дачник(езжу на автомобиле), ничего там не треснет на даче!

И отменить нельзя-дача для Пензы социально значимый обьект, фетиш.

Имя: Гость
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