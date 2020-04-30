Число дачных автобусов в Пензе решили увеличить

30.04.2020 | 09:34

Дачный сезон в Пензенской области может быть открыт уже в ближайшие дни. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время заседания оперативного штаба, состоявшегося в среду, 29 апреля.

«Он подчеркнул необходимость подготовки муниципалитетов к предстоящему дачному сезону», - добавили в пресс-службе регионального кабмина.

Первый зампред правительства Виктор Кувайцев доложил, что транспорт для выхода на дачные маршруты готов. Чтобы пассажиры могли сохранять социальную дистанцию, количество автобусов планируется увеличить.

«Все требования безопасности должны быть соблюдены, особенно учитывая то, что значительная часть дачников - старшего возраста. Должна обязательно проводиться регулярная санитарная обработка остановок и транспорта», - потребовал губернатор.

До введения режима повышенной готовности ожидалось, что дачный сезон для жителей Пензы откроется 25 апреля. Однако из-за распространения коронавируса его пришлось отложить.

В администрации областного центра ранее обещали, что на 21 маршруте будут работать 32 автобуса, как и в 2019 году. В первом поясе (от 6 до 15 км) стоимость проезда по транспортной карте дачника составит 30 рублей, за наличный расчет 63 рубля. Во втором поясе (от 15 до 20 км) тарифы составят 35 и 95 рублей соответственно, в третьем (от 20 до 25 км) - 40 и 115 рублей, в четвертом (от 25 до 45 км) - 45 и 161 рубль.

За три-четыре дня до открытия сезона планируется открыть магазины, торгующие дачными товарами: семенами, саженцами, инструментами. Возможно, также пройдут ярмарки садоводов.

В настоящее время дачники могут доехать до участков на личных автомобилях. При этом они должны быть в масках, иметь при себе дезинфицирующие средства и соблюдать дистанцию по отношению к соседям.