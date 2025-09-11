Сетевое издание|18+|Четверг|11 сен 2025|15:50
Транспорт на Пензу-I будут пускать через шлагбаумы

Привокзальную площадь станции Пенза-I разделят на зоны. Об этом сообщил замглавы городской администрации Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября.

Для общественного транспорта обустроят отдельный въезд, на нем установят автоматический шлагбаум со считывающим механизмом (на автобусах и маршрутках для его работы разместят специальные наклейки).

Также появятся зоны, где водители и кондукторы смогут сделать перерыв, и отдельная - для посадки пассажиров.

Остальное место займет парковка со шлагбаумами для обычных автомобилистов и машин такси, контролировать въезд и выезд будут по камерам.

«Чтобы там у нас хаотичного расположения и движения транспорта не было, мы приняли решение сделать ее платной. Она у нас уже была платная в принципе, кусочек мы какой-то выделили, но этот кусочек не пользовался спросом, потому что все бросали машины как угодно и парковкой не пользовались, а она была как раз предназначена, чтобы там были поставлены аккуратно транспортные средства. Теперь здесь будет общая большая зона для транспортных средств», - рассказал Ильдар Усманов.

О цене за час стоянки и в каком случае автомобиль можно будет разместить бесплатно, можно прочитать здесь.

