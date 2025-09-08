На проспекте Победы резкий маневр «Гранты» привел к ДТП с автобусом

08.09.2025 | 14:04

Днем в воскресенье, 7 сентября, на проспекте Победы у Монумента воинской и трудовой славы случилось ДТП с автобусом № 66 и «Ладой-Грантой».

Момент столкновения попал на запись видеорегистратора, кадры появились в Сети. На них запечатлено, как автобус едет по второй полосе в направлении улицы Коммунистической, и у светофора возле памятника перед ним внезапно появляется «Гранта», водитель которой в последний момент решил перестроиться и повернуть на Карпинского.

От удара легковой автомобиль увело в сторону, он врезался в дорожный знак и получил серьезные повреждения.

По словам очевидцев, на место прибыла скорая помощь. О пострадавших не сообщается.

В Сети пензенцы осудили резкий маневр водителя легковой машины.

«Я вот замедленно видео посмотрел и вижу, что легковая с крайнего левого (с 4-го ряда, Карл, с 4-го ряда) поворачивает», «Такие маневры совершать равноценно лишать прав», - отметили они.