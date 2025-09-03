Общество

Чиновники отвергли идею сделать маршрут № 25 подвозящим

Печать
Telegram

Автобусный маршрут № 25 (пос. Нефтяник - Центральный рынок - пос. Нефтяник) не станет подвозящим, как того хотели бы некоторые жители Зари. Таких планов нет, подчеркнули в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В Заре много лет страдают из-за переполненных автобусов № 25. В часы пик машины ходят с нарушением интервалов, на остановках собирается много людей, и не у всех получается уехать вовремя.

Микрорайон активно застраивается, жителей становится больше, недовольство растет. 19 августа в ответ на очередную жалобу чиновники организовали мониторинг работы автобусов № 25 и назвали наполняемость салонов средней. Они провели проверку с 8:00 до 9:00. «Люди едут гораздо раньше. Встали бы в 7:00-7:30, когда 25-й превращается в переполненную консервную банку. Для кого была эта проверка?» - прокомментировала мероприятие одна из жительниц Зари.

Пензенцы уже предлагали несколько вариантов решения проблемы. Например, они просили пустить к ним автобусы большой вместимости и сократить интервал движения. Еще одной идеей было сделать 25-й подвозящим, чтобы можно было за 10 рублей доезжать до улицы Яшиной, где ходят автобусы № 54, 66, 70, 130 и троллейбусы № 7.

«Мы измучились! Дайте тогда хотя бы возможность нормально добраться до больших автобусов - на улицу Яшиной. Я думаю, многие бы согласились. Тогда 25-й мог бы ездить через каждые 5 минут, караваном», - предложила жительница Зари.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» назвали организацию маршрута № 25 исключительно как подвозящего нецелесообразной.

«Это существенно ограничит возможности жителей, которые ежедневно используют маршрут для поездок в разные части города. Изменение работы маршрута № 25 в настоящее время не планируется», - сообщили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте