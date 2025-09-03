Чиновники отвергли идею сделать маршрут № 25 подвозящим

03.09.2025 | 10:25

Автобусный маршрут № 25 (пос. Нефтяник - Центральный рынок - пос. Нефтяник) не станет подвозящим, как того хотели бы некоторые жители Зари. Таких планов нет, подчеркнули в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В Заре много лет страдают из-за переполненных автобусов № 25. В часы пик машины ходят с нарушением интервалов, на остановках собирается много людей, и не у всех получается уехать вовремя.

Микрорайон активно застраивается, жителей становится больше, недовольство растет. 19 августа в ответ на очередную жалобу чиновники организовали мониторинг работы автобусов № 25 и назвали наполняемость салонов средней. Они провели проверку с 8:00 до 9:00. «Люди едут гораздо раньше. Встали бы в 7:00-7:30, когда 25-й превращается в переполненную консервную банку. Для кого была эта проверка?» - прокомментировала мероприятие одна из жительниц Зари.

Пензенцы уже предлагали несколько вариантов решения проблемы. Например, они просили пустить к ним автобусы большой вместимости и сократить интервал движения. Еще одной идеей было сделать 25-й подвозящим, чтобы можно было за 10 рублей доезжать до улицы Яшиной, где ходят автобусы № 54, 66, 70, 130 и троллейбусы № 7.

«Мы измучились! Дайте тогда хотя бы возможность нормально добраться до больших автобусов - на улицу Яшиной. Я думаю, многие бы согласились. Тогда 25-й мог бы ездить через каждые 5 минут, караваном», - предложила жительница Зари.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» назвали организацию маршрута № 25 исключительно как подвозящего нецелесообразной.

«Это существенно ограничит возможности жителей, которые ежедневно используют маршрут для поездок в разные части города. Изменение работы маршрута № 25 в настоящее время не планируется», - сообщили в ведомстве.